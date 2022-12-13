Хватал одноклассника за половые органы и сжимал: на Хмельнитчине наказали мать школьника, травившего сверстника

В Хмельнитчине оштрафовали мать ученика, который буллил у одноклассника.

В Хмельнитчине в Красиловском лицее 6-классник принялся травить своего одноклассника. Он подлавливал его на перемене, хватал за половые органы и сжимал, причиняя мальчику боль.

Об этом случае говорится в постановлении Красиловского районного суда.

По материалам дела, в течение сентября-октября мальчик систематически совершал насилие "психологического, физического и сексуального характера" в отношении своего одноклассника, причиняя ему боль и унижение. Он хватал его за половые органы, поэтому пострадавший начал отказываться от посещений школы.

Поскольку привлечь обидчика из-за его возраста к ответственности не могут, суд наказал его мать. Сама же женщина в суде возражала, что ее сын мог кого-то обидеть, а все, что произошло, было "по приколу".

Однако, суд признал обвинения доказанными, поскольку их подтвердили учителя школы, учащиеся и директор.

В конце концов суд принял решение "признать виновной мать ребенка в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3ст. 173-4 КУоАП и применить к ней административное взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен", — говорится в постановлении суда .

Напомним, что в Киеве наказали родителей школьника, издевавшегося над одноклассником. Он подлил сверстнику в чай антисептик и постоянно избивал и оскорблял.

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