Хваталии всех, от осла до белок: появилось видео, как командование ВС РФ в Херсоне лично ворует енотов из зоопарка

Российские оккупанты вывезли из Херсона все, что могли вывезти. Прихватили даже детский паровозик и енотов из зоопарка.

Видео, как высокие чины ВС РФ в Херсоне воруют енотов из зоопарка, выложили в Сети.

На кадрах видно, как русский воин вылавливает по одному еноту в вольере. Он хватает животных за хвост и швыряет в коробку.

"Стоит уточнить, что енота из зоопарка Херсона украл не просто какой-нибудь глупый солдат, а именно российское командование. В Крым они вывезли большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок", — прокомментировал Александр Тодорчук, основатель движения UAnimals.

Появилось видео, как командование ВС РФ в Херсоне лично ворует енотов из зоопарка

Напомним, что специалисты ВСУ на Донбассе похитили БПЛА Mavic российских оккупантов в присутствии пропагандиста Сладкова. БпЛА украли прямо в небе. Стоимость дрона составляет более 100 тысяч гривен.

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