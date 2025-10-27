Хватит ли газа украинцам зимой: эксперт объяснил, что может пойти не так

Отопление / © iStock

В Украине сегодня нет ни одного региона, который можно считать полностью защищенным от энергетических рисков. Временные проблемы с энергоснабжением возможны в любом уголке страны.

Об этом заявил руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокоп в эфире «Киев24».

Наивысшие риски наблюдаются в восточных и северных областях — из-за их географического расположения вблизи линии фронта или границы.

«Мы помним, что вражеские средства поражения достигают всех точек по всей стране. Безопасного и гарантированно защищенного места сегодня нет», — подчеркнул Прокоп.

По поставке газа эксперт отметил, что с технической стороны частные дома и многоэтажки находятся в равных условиях — система распределения газа работает для всех потребителей по одинаковому принципу.

Отдельно Андриан Прокоп прокомментировал перспективы прохождения отопительного сезона. По его словам, в этом году он напрямую зависит от возможности импорта газа, ведь в октябре была повреждена часть газодобывающих мощностей Украины.

«Тот объем газа, который считался достаточным для прохождения зимы, у нас был накоплен. Но из-за повреждений в октябре добыча уменьшится. Потери придется компенсировать импортом», — объяснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что импорт самого газа не составляет технической проблемы, главным вызовом остается финансовый.

«Ключевой вопрос — это деньги, чем за этот импорт заплатить», — подытожил Прокоп.

Напомним, Российские атаки на газовые хранилища создали критическую ситуацию с энергообеспечением Украины, несмотря на накопленный запас в 13,2 миллиарда кубометров. Как следствие, стране срочно необходимо мобилизовать около 2 миллиардов евро для дополнительного форсированного импорта газа.

Также мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что отопительный сезон 2025-2026 годов станет самым сложным за все время полномасштабной войны, поскольку Россия жестко атакует одновременно все энергетические объекты столицы.