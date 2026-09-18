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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Хватит ли продуктов в Украине: министр откровенно ответил

Российские удары по складам время от времени усложняют доставку продуктов в Украине, поэтому во власти объяснили, может ли это повлиять на наличие базовых товаров в магазинах.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Продукты

Продукты / © Pixabay

Хотя из-за российских обстрелов складов иногда возникают проблемы с доставкой, основные продукты есть повсюду, поэтому дефицита в Украине не будет.

Об этом во время общения с журналистами сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

В Минагрополитики сделали заявление о дефиците продуктов

По словам чиновника, несмотря на сложности военного времени, украинцам не стоит переживать из-за глобальной нехватки пищевых продуктов.

«Объективно, голода нет и не будет. Каждый потребитель базовых продуктов может в той или иной точке реализации в каждом населенном пункте купить», — подчеркнул Высоцкий.

Он признал, что вражеские атаки по инфраструктуре иногда влекут за собой временные проблемы с доставкой товаров. Чтобы защитить предпринимателей, в проекте государственного бюджета на 2027 год было заложено 57 миллиардов гривен на создание специального фонда. Эти средства пойдут на покрытие страховых рисков и компенсации за утраченную продукцию.

Глава министерства анонсировал на 21 сентября встречу с производителями и представителями торговых сетей. Стороны планируют согласовать механизмы возмещения за уничтоженные при обстреле товары на складах, чтобы справедливо распределить ответственность между поставщиками и продавцами.

Будет ли дефицит продуктов — последние новости

Напомним, ранее министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий призвал украинцев иметь дома запас продуктов минимум на неделю на фоне российских ударов по продовольственной инфраструктуре.

Также в Госпродпотребслужбе дали рекомендации по оптимальным объемам продуктовых запасов и правилам их хранения.

Однако председатель правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый заверил, что аника из-за продуктовых запасов необоснованна, ведь в стране достаточно собственных продуктов и голода не будет.

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