Хватит ли РФ солдат, чтобы достичь целей войны и оккупировать Украину: ответ аналитиков

Диктатор не хочет объявлять мобилизацию официально, а полагается на добровольцев.

Нынешней численности армии РФ недостаточно, чтобы достичь долгосрочных целей Кремля по оккупации всей Украины, снижению общей украинской боеспособности и защиты государственной границы РФ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики вспоминают публикацию The Wall Street Journal о том, что российский диктатор Владимир Путин не согласился с предложением бывшего главы Минобороны Сергея Шойгу объявить мобилизацию весной 2024-го, пытаясь избежать потерь электората. Тогда "фюрер" заявил, что будет полагаться только на добровольцев.

Источник WSJ говорил о том, что текущей живой силы российских войск недостаточно. Впрочем, по запросу журналистов пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, что РФ продолжает стремительно набирать контрактников и добровольцев. Мол, этих сил достаточно, чтобы поддерживать так называемое свое в Украине.

"Путин избегает объявления очередной частичной мобилизации после того, как в сентябре 2022 года в ответ на украинское контрнаступление было объявлено о мобилизации 300 тысяч военных", — говорится в отчете ISW.

Американские аналитики отмечают, вероятно, у РФ нет необходимого ресурса личного состава для одновременной поддержки масштаба и темпов наступательных операций в Украине и оборонных усилий в своих приграничных регионах.

Отмечается, что мобилизованный российский военнослужащий и военный блоггер в конце августа 2024-го заявлял, что правительство РФ продолжает полагаться на остальные регулярные силы, мобилизованные и обманутые добровольцы, подписавшие краткосрочные контракты. С помощью такого личного состава поддерживаются наступательные операции в Украине, невзирая на плохую подготовку и значительные потери с октября 2023 года.

Как сообщалось, диктатор Владимир Путин существенно увеличил численность своей армии – еще на 180 тыс. военных. В США считают, что это "отчаянный выбор в попытке продолжать войну".

Читайте также:

Новый министр МИД призвал Румынию сбивать российские ракеты