Хватит ли у России ракет на новые массированные удары: прогноз эксперта на ближайшую неделю

Военнослужащий ТРО ВСУ Александр Мусиенко / © скриншот с видео

После ночной атаки в ночь на 23 декабря, когда враг применил сотни дронов и десятки ракет, возникает вопрос: это был пик возможностей РФ или только начало зимнего террора?

Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ и эксперт Александр Мусиенко оценил угрозу в комментарии "24 Каналу".

Прогноз на ближайшие 10 дней

Несмотря на рекордное количество запущенных дронов (более 600), существенного скачка в возможностях врага не зафиксировано — прогнозы о «тысячах Шахедов» одновременно пока не оправдались.

Однако расслабляться рано. По словам Мусиенко, Россия способна аккумулировать силы для новых ударов в ближайшее время.

«Может быть еще одна или две подобные атаки в течение следующей недели или десяти дней с ударами по энергетике», — предупредил военный.

Зачем это Путину именно сейчас

Эксперт выделяет три главные причины активизации врага:

Россияне цинично ждали похолодания, чтобы создать максимальную нагрузку на нашу энергосистему. Психологическое давление: Одна из целей Кремля – «сорвать людям Рождество» и посеять панику перед праздниками. Демонстрация силы: Москве важно показать Западу и собственной аудитории, что у них есть порох в пороховницах, несмотря на санкции и потери.

Несмотря на сложную ситуацию, эксперт отмечает: нынешние действия РФ — это, скорее, попытка запугивания, чем признак стратегического излома в войне.

Что произошло этой ночью

Напомним, в ночь на 23 декабря враг нанес комбинированный удар. По данным Воздушных сил, россияне запустили 673 средства воздушного нападения, из них — 38 ракет воздушного и наземного базирования (было 35 крылатых и 3 аэробалистических «Кинжала» Х-47М2). ПВО уничтожило или подавило 621 цель .

Под ударом оказались не менее 13 областей , больше всего пострадала энергетика на западе страны. В Житомирской области погиб ребенок.