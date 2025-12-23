ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
125
Время на прочтение
2 мин

Хватит ли у России ракет на новые массированные удары: прогноз эксперта на ближайшую неделю

Массированный обстрел Украины в ночь на 23 декабря может быть не последним в этом году, ведь Россия накопила достаточно ресурсов, чтобы повторить комбинированную атаку в ближайшие дни.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Александр Мусиенко

Военнослужащий ТРО ВСУ Александр Мусиенко / © скриншот с видео

После ночной атаки в ночь на 23 декабря, когда враг применил сотни дронов и десятки ракет, возникает вопрос: это был пик возможностей РФ или только начало зимнего террора?

Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ и эксперт Александр Мусиенко оценил угрозу в комментарии "24 Каналу".

Прогноз на ближайшие 10 дней

Несмотря на рекордное количество запущенных дронов (более 600), существенного скачка в возможностях врага не зафиксировано — прогнозы о «тысячах Шахедов» одновременно пока не оправдались.

Однако расслабляться рано. По словам Мусиенко, Россия способна аккумулировать силы для новых ударов в ближайшее время.

«Может быть еще одна или две подобные атаки в течение следующей недели или десяти дней с ударами по энергетике», — предупредил военный.

Зачем это Путину именно сейчас

Эксперт выделяет три главные причины активизации врага:

  1. Россияне цинично ждали похолодания, чтобы создать максимальную нагрузку на нашу энергосистему.

  2. Психологическое давление: Одна из целей Кремля – «сорвать людям Рождество» и посеять панику перед праздниками.

  3. Демонстрация силы: Москве важно показать Западу и собственной аудитории, что у них есть порох в пороховницах, несмотря на санкции и потери.

Несмотря на сложную ситуацию, эксперт отмечает: нынешние действия РФ — это, скорее, попытка запугивания, чем признак стратегического излома в войне.

Что произошло этой ночью

Напомним, в ночь на 23 декабря враг нанес комбинированный удар. По данным Воздушных сил, россияне запустили 673 средства воздушного нападения, из них — 38 ракет воздушного и наземного базирования (было 35 крылатых и 3 аэробалистических «Кинжала» Х-47М2). ПВО уничтожило или подавило 621 цель .

Под ударом оказались не менее 13 областей , больше всего пострадала энергетика на западе страны. В Житомирской области погиб ребенок.

Дата публикации
Количество просмотров
125
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie