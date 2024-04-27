Хватит ли Украине денег на пенсии и субсидии в этом году: ответ Шмыгаля

Шмыгаль заверил, что после объявленной помощи Киеву от США, Украина сможет выплатить все социальные платежи до конца года.

Украине в этом году хватит средств в бюджете на социальные выплаты, в том числе пенсии и субсидии. Это стало возможным благодаря новой помощи США.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, в новом пакете финансирования от США почти на 61 млрд долларов предусмотрено 7,5 млрд долларов прямой бюджетной помощи.

"Это та часть "бюджетного пазла", которой нам не хватало, чтобы закрыть дефицит бюджета до конца этого года. Фактически мы точно уверены, что в этом году и в следующем году мы профинансируем все социальные платежи, все пенсии, все субсидии. То есть все, что государство должно выполнить, мы будем выполнять своевременно и в полном объеме. Собственно, американская помощь дает нам уверенность в выполнении этих обязательств на 100%", — заверил премьер.

Напомним, Австралия также планирует передать Украине 100 млн. долларов помощи, из которых 30 млн пойдет на беспилотники.

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