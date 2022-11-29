Хватит ли Украине энергоресурсов зимой: ответ главы правительства Шмыгаля

Украина входит в зиму с 14 млрд кубометров газа в хранилищах и с 1,3 млн тонн угля на складах.

В правительстве уверяют, что энергетических ресурсов, в частности топлива, в Украине достаточно, чтобы спокойно пройти зиму.

Об этом сказал глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина во вторник, 29 ноября.

По его словам, Украина входит в зиму с 14 млрд кубометров газа в хранилищах и с 1,3 млн тонн угля на складах. Импорт топлива в последние месяцы составлял около 700 тысяч тонн ежемесячно.

"Это касается не только газа и угля, но и топлива. В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на горючее может возрасти. Но его дефицита Министерство экономики не предусматривает. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления", — отметил премьер-министр.

Какая ситуация с топливом на фоне увеличения импорта генераторов

В ноябре этого года наблюдается увеличение спроса на топливо из-за увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что резкого роста цен не произошло. Впрочем, он подчеркнул, что цены выросли в наиболее популярных сетях, получивших наибольшую долю этого спроса.

В Минэкономики уверены, что топливные сети, скорее всего, ощутят повышенный спрос, но, учитывая нынешние объемы импорта нефтепродуктов в Украину, до дефицита топлива дойти не должно.

В ближайшее время цены на топливо не вырастут – эксперт Сергей Куюн

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