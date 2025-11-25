- Дата публикации
- Украина
- 119
- 1 мин
Отключение света: хватит ли Украине оборудования для ремонта энергообъектов
Энергетикам трудно прогнозировать потребности из-за непредсказуемости атак россиян, но накопленных резервов оборудования для восстановления должно хватить ориентировочно на несколько месяцев.
У Украины есть определенные резервы оборудования для ремонта и восстановления поврежденных российскими обстрелами энергообъектов. По оценкам экспертов, этих запасов должно хватить еще на несколько месяцев, однако ситуация остается «достаточно сложной» из-за невозможности спрогнозировать интенсивность и характер будущих атак.
Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии «Новости.LIVE».
Резервы на «несколько месяцев»
По словам Александра Харченко, в Украине есть определенные резервы оборудования, которое было накоплено раньше. Он подтвердил, что ориентировочно этих резервов хватит еще на несколько месяцев для проведения восстановительных работ.
Эксперт отмечает, что в целом ситуация с оборудованием остается сложной. Точно прогнозировать, на какой срок хватит запасов, невозможно.
Главная опасность – непредсказуемость
Основная проблема, усложняющая планирование и оценку потребностей в оборудовании, — непредсказуемость действий России. Никто не может точно предсказать, какие именно будут атаки, что именно станет их целью и какие элементы энергосистемы пострадают больше всего.
Харченко пояснил, что крайне сложно спрогнозировать, какое количество оборудования понадобится для восстановления в случае очередных масштабных атак.
«Ориентировочно еще на несколько месяцев накопленных резервов их хватит, но в целом ситуация довольно сложная,» — отметил Александр Харченко.
Напомним, графики отключений света сменяют несколько раз в день. Эксперт пояснил, что многочисленные изменения ограничений электропотребления связаны с переконфигурацией системы.