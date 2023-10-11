Хватит ли в Украине газа для отопительного сезона 2023 года: ответ "Нафтогаза"

По состоянию на сегодняшний день Украина уже накопила 15,75 млрд кубометров газа, это значительно больше, чем в прошлом году.

В Украине вполне достаточно запасов газа, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в интервью LB.ua.

По его словам, правительством Украины поставлена задача накопить 14,7 млрд кубометров. В то же время уже по состоянию на данный момент накоплено 15,75 млрд кубометров газа.

"Нафтогаз даже перевыполнил план. На сегодня уже есть 15,75 млрд кубометров газа. И до зимы ожидаем пересечь отметку 16 млрд кубов. Достаточно ли этого? Ведь цифры в миллиардах кубометров не всегда понятны людям. Я должен заверить, что такие показатели абсолютно достаточные, чтобы уверенно пройти зиму. Также мы продолжим свою добычу газа", — рассказал Алексей Чернышов.

Он также сравнил показатели в прошлом году. По словам Чернышева, к началу зимы 2022 года в Украине было накоплено около 14 млрд кубометров газа. То есть сейчас накопили гораздо больше, чем в прошлом.

"Есть две составляющие результата. Первая и самая важная - увеличение добычи украинского газа. Благодаря Группе "Нафтогаз" она постепенно росла. Мы выходим на отметку +7%, если сравнивать с предыдущим годом. Также должен отметить, что удалось обеспечить условия и помочь добыче частными компаниями, которые не могли экспортировать свободный ресурс. Нафтогаз выходил на рынок закупок, чтобы предоставить возможность этим компаниям добывать и оставаться ликвидными. И второй фактор - это дополнительный объем газа от хранения нерезидентами. Нам удалось привлечь их, что является важным результатом", - объяснил Чернышов.

Напомним, в Киеве уже начинается отопительный сезон. Тепло начали подавать в больницы, школы и детсады, согласно заявкам их руководителей. Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнется подключение к отоплению и коммунальных зданий.

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