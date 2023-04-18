«Хватит лжи и манипуляций!» — общины Закарпатья призывают к диалогу по курорту «Свидовець»

Курорт создаст около 40 тысяч рабочих мест для закарпатцев и обеспечит рост доходов местных бюджетов в несколько раз.

Главы Закарпатских общин, где планируется строительство горнолыжного курорта «Свидовец», заявляют о дискредитации проекта и призывают экоактивистов, СМИ и представителей власти к конструктивному диалогу «без лжи и манипуляций».

Об этом говорится в открытом письме глав Ясинянского и Усть-Чернянского поселковых советов.

«Мы представляем горный регион украинских Карпат. У нас строгий климат и ограниченные возможности для производства, есть проблема с размещением предприятий, логистикой и инфраструктурой. Практически отсутствуют плодородные земли, где можно заниматься сельским хозяйством. Соответственно, нет особого выбора работы для людей, наши бюджеты — скудные, слабо развитые социальные сферы, медицина, учреждения культуры, образования, плохие дороги. 60% людей ездят на заработки, в настоящее время наши дети растут без родительской опеки, часто распадаются семьи. Поэтому наши общины, пользуясь опытом горных регионов стран Евросоюза, решили развивать отрасль туризма. Так возникла идея создания горнолыжных курортов. По просьбе наших общин еще в 2017 году распоряжением Тячевской и Раховской райгосадминистраций утвержден Детальный план территории туристско-рекреационного комплекса. Однако уже пятый год идет судебная волокита. Дело вторично направлено в Верховный Суд. Суды подтверждают нашу правоту. Мы абсолютно уверены в законности своих действий. Но отдельная группа людей, отчасти не граждан Украины (представителей ЕС, у которых успешно работают большие горнолыжные курорты), пытаются заблокировать наш проект всеми способами. Создается впечатление, что их деструктивная работа хорошо оплачивается теми, кто очевидно хочет сохранить монополию на мировом рынке горнолыжного отдыха», — говорится в письме.

Главы общин отмечают, что курорт создаст около 40 тысяч рабочих мест для закарпатцев и обеспечит рост доходов местных бюджетов в несколько раз, что будет способствовать развитию крайне запущенной инфраструктуры.

«Градостроительная документация выполнена с соблюдением всех действующих норм законодательства Украины. Реализация проекта обеспечит создание 30-40 тысяч рабочих мест на курорте и сопредельных территориях. Местные бюджеты вырастут в несколько раз, это в корне изменит социальную сферу, инфраструктуру, значительно улучшит инвестиционную привлекательность нашего края, капитализирует имущество граждан. Будут решены вопросы развития инфраструктуры (построены автодороги, обеспечены электроснабжение, водоснабжение, очистка сточных вод, сортировка и утилизация отходов), это на сегодняшний день является большой проблемой не только наших общин, но и районных центров. Без достаточного количества водозащитных сооружений многие поселения регулярно страдают от затопления во время наводнений. Хотя соответствующие государственные программы есть, средств на них не хватает. Поэтому самым перспективным вариантом мы видим строительство дамб и укрепление берегов за счет инвестора, который в этом заинтересован», — говорится в письме.

Вместе с тем, главы общин подчеркивают, что, несмотря на заявления отдельных защитников природы, на данный момент строительство не ведется, инвестора еще нет, ведь пока не готова даже проектная документация на землю, открытые торги (где должны определить инвестора) не состоятся. Всего для реализации проекта необходимо привлечь инвестиции в размере не менее 2 млрд евро, отмечено в письме.

Относительно вырубки леса главы общин отметили, что под курорт будет вырубаться всего 6% объемов от ежегодных рубок, которые осуществляют местные лесозаготовители.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатье староста села Домашин обратился к представителям Ужанского национального природного парка с информацией о том, что в течение двух последних дней жители села наблюдают появление малого медвежонка. Его спасли природоохранники.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Закарпатье правоохранители задержали злоумышленника, который вез автомобилем в направлении границы с Румынией 4 военнообязанных мужчин.

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