"Хватит Москвы на наших землях": Зеленский пригласил лидеров Польши на границу для решения зерновой блокады

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьера и президента Польши, а также Еврокомиссию прибыть на переговоры на границе для урегулирования кризиса вокруг транзита украинского зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Польши Дональду Туску и президенту Анджею Дуде с предложением разрешить кризис вокруг экспорта украинского зерна непосредственно на границе.

Об этом он сказал во время своего обращения 21 февраля, которое он также продублировал на польском языке.

"Хочу обратиться ко всем, кто помнит, что означает полный смысл слова "солидарность". Слова, которое так сильно изменило историю всей нашей Европы к лучшему. Это было. И во многом есть. Но мы видим и чрезмерную и несправедливую политизацию сейчас, из-за которой совместные достижения могут начать рассыпаться", — сказал Зеленский.

Президент сообщил, что поручил украинскому правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе с Украиной и Польшей, чтобы решить зерновую блокаду.

"И я прошу тебя, Дональд (Дональд Туск — ред.), господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей (Анджей Дуда — ред.), господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", — сказал глава страны.

Зеленский сообщил, что также прибудет к границе с Польшей и ожидает, что на месте переговоров будет представитель Еврокомиссии.

"Я готов быть также на границе вместе с нашим правительством. И я хочу обратиться сейчас к Еврокомиссии: надо сохранить единство в Европе. Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии. Хватит Москвы на наших землях. Хватит недоразумений", — сказал президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля провел селектор с министрами, военными и силовиками, на котором говорилось о блокировке на польской границе и ситуации на фронте. В этом контексте он проинформировал, что вместе чиновники подробно разобрали ситуацию и определили следующие шаги. Президент пообещал, что эти шаги будут очень быстро.

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