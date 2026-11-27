Морозы и удары РФ могут повлечь за собой нехватку газа в Украине / © Укртрансгаз

Реклама

Украина начала отопительный сезон 2026/2027 с 15,97 млрд кубометров газа в подземных хранилищах. Это на 2,71 млрд кубометров больше, чем в начале предыдущей зимы. Однако большие запасы еще не гарантируют беспроблемное прохождение холодного периода.

Об этом говорится в прогнозе украинского аналитического центра DiXi Group, исследующего энергетический сектор и климатическую политику.

Реклама

Сколько газа Украина имеет на зиму

По оценке аналитиков, к началу ноября активного газа в хранилищах было около 11,3 млрд кубометров. Остальный общий объем включает, в частности, буферный газ, необходимый для поддержания давления в хранилищах. Кроме того, часть запасов находится в режиме «таможенного склада» и не обязательно доступна внутреннему потреблению.

Реклама

DiXi Group рассмотрела два сценария прохождения зимы: базовый с умеренными морозами и без новых значительных повреждений газовой инфраструктуры, и альтернативный с длительным похолоданием и сокращением добычи из-за российских атак.

Базовый сценарий: газа должно хватить

При умеренно теплой зиме спрос на газ с ноября по март составит 14,7 млрд кубометров. Собственная добыча обеспечит 7,55 млрд. кубометров, импорт — около 1,06 млрд. Еще примерно 7,69 млрд. кубометров нужно будет отобрать из хранилищ.

При таком развитии событий на конец марта там останется около 8,27 млрд. кубометров газа, из которых 3,6 млрд. — активный ресурс. Даже трое холодных суток в январе с температурой около −10°C не создадут дефицита по расчетам аналитиков.

Альтернативный сценарий: морозы и атаки создадут риск дефицита

Более опасная ситуация возможна, если новые удары России сократят добычу, а Украину накроет длительная волна холода. В модели DiXi Group добыча с 16 декабря по конец февраля снижается в среднем до 40 млн кубометров в сутки. В то же время с 10 января по 9 февраля температура будет на 10°C ниже, чем в базовом сценарии.

Реклама

Тогда сезонный спрос вырастет до 15,87 млрд кубометров, а добыча сократится до 6,8 млрд. При неизменном графике импорта расчетная нехватка составит 0,42 млрд кубометров. Непокрытый спрос может возникать в течение 31 суток — с 20 января по 9 февраля и с 19 по 28 февраля.

Наибольший суточный дефицит модель прогнозирует на 22 января: для покрытия потребности понадобится 137,22 млн. кубометров, тогда как расчетная мощность отбора из хранилищ составит всего 102,24 млн. Разница — почти 35 млн. кубометров.

Однако это не означает, что потребителям будут обязательно ограничивать газ. По оценке аналитиков, дополнительный импорт в январе-феврале может полностью компенсировать недостаток. Для этого нужно заранее найти поставщиков и обеспечить финансирование закупок. Самого бронирования мощностей для транспортировки газа недостаточно.

Рекомендующие аналитики

DiXi Group советует правительству и «Нафтогазу» заблаговременно подготовить финансирование для дополнительного импорта, а компаниям-импортерам заключить контракты, которые позволят увеличить поставки в случае похолодания или потери добычи.

Реклама

Также необходимо усилить мониторинг газового баланса, подготовить ремонтные бригады и резервное питание для добывающих предприятий, а также отработать порядок действий в случае нехватки ресурса. В исследовании отмечают: расчетные показатели отбора из хранилищ не гарантируют фактическую работоспособность оборудования после возможных атак.

Как Украина готовилась к газовой зиме

Еще 28 августа Украина досрочно накопила целевые 14,6 млрд кубометров газа — правительственного показателя удалось достичь на месяц раньше плана. Это должно было обеспечить базовый сценарий прохождения отопительного сезона.

В сентябре после превышения запланированного объема запасов на рынке начали обсуждать контролируемый экспорт газа в Европу. Речь шла о возможности продавать часть ресурса частной добычи ввиду накопленных запасов и высоких цен на европейском рынке.

В то же время, российские удары остаются угрозой для стабильной добычи и поставки. Недавно под атакой оказались газовая служба в Днепропетровской области и автозаправки в Запорожье. В результате удара по газовой службе пострадали работники.

Новости партнеров

Новости партнеров