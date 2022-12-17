И даже без света: как правильно хранить сыр в холодильнике и без него, чтобы он не испортился

Как хранить сыр в холодильнике и без холодильника, чтобы потом его не пришлось выбрасывать – читайте в материале ТСН.ua.

Прежде всего нужно запомнить важное правило, которое поможет вам хранить сыр. Этот продукт должен "дышать". Поэтому ни в коем случае не заворачивайте его в пищевую пленку, фольгу или пластик. Так вы можете хранить твердый сыр свежим гораздо дольше. В то же время, из-за пластика этот продукт получает неприятный "химический" вкус. Однако есть и исключение: оригинальную пластиковую упаковку можно смело оставлять.

Как хранить сыр в холодильнике? Лучшим вариантом станут многоразовые обертки из пчелиного воска или вощеная сырная бумага. А вот разнообразные продукты в рассоле, как вот фета или моцарелла лучше оставить в оригинальной упаковке вместе с рассолом. До стола сыр достается не раньше, чем за час до подачи.

Избегайте резких перепадов влажности и температуры. Поэтому всегда правильно окучивайте сыр и храните в специальных ящичках для сыра или контейнерах на нижней полке холодильника или в дверце.

Сколько времени можно хранить сыр в холодильнике

Различные виды сыров можно хранить в холодильнике по-разному:

как можно быстрее нужно потреблять свежие сыры (моцарелла, козья, рикотта) — в течение трех дней;

немного дольше могут храниться полутвердые сыры типа гауды или чедера — при правильной упаковке до двух недель;

любые твердые сыры хранятся до трех недель (при правильной упаковке);

сыры с плесенью — если они хорошо упакованы, тогда две недели;

сыры с плесенью в корочке (камамбер, бри) — с обертыванием можно хранить полторы недели.

Многих интересует вопрос, можно ли хранить сыр в морозильной камере. Ответ однозначен – нет. После замораживания вкус продукта притупляется, а его текстура становится более зернистой.

Можно ли употреблять в пищу твердый сыр, на котором уже появилась плесень

Если плесень все же возникла на твердом сыре, его можно употреблять в пищу, лишь срежьте около трех сантиментов под плесенью и вокруг нее. По словам специалистов, грибок не может проникнуть слишком глубоко внутрь продукта. А вот мягкие сыры с плесенью есть уже нельзя. Это касается шевра, белого сыра, сливочного сыра. Они могут быть заряжены глубоко под поверхностью. Это правило касается и тех твердых сыров, которые сильно раскрошиваются.

В то же время неиспорченные, но старые сыры лучше не выбрасывать. Их можно использовать при приготовлении различных блюд. К примеру, потереть на макароны или в запеканку.

Можно ли сохранить сыр без холодильника

В обычных условиях нельзя. Но если вы правильно упаковаете, тогда продукт можно хранить даже тогда, когда надолго выключили свет, и не бояться, что он испортится.

В этом случае существует два способа хранения:

кусочек сыра заверните в хлопчатобумажную ткань, которую предварительно слегка смачивают в крепком соляном растворе . Затем положить в темное и холодное (можно балкон) место без доступа прямых солнечных лучей. Ежедневно ткань дополнительно смачивают в соляном растворе. Соль выступает консервантом, поэтому поможет уберечь твердый сыр от размножения бактерий, а через влажную ткань сыр не засохнет;

. Затем положить в темное и холодное (можно балкон) место без доступа прямых солнечных лучей. Ежедневно ткань дополнительно смачивают в соляном растворе. Соль выступает консервантом, поэтому поможет уберечь твердый сыр от размножения бактерий, а через влажную ткань сыр не засохнет; также творог можно хранить без холодильника, если завернуть его в пергамент, а затем поместить в герметичный контейнер. Далее контейнер опускается в достаточно глубокую емкость с холодной водой (подойдет таз или ведро).

Даже без света и холодильника вы можете хранить твердый сыр до недели с помощью этих способов.

Читайте также: