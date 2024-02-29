В "Дії" появится помощница Надия на основе искусственного интеллекта: Федоров объяснил зачем

Это будет чат-бот нового поколения, который будет общаться на человеческом языке и поможет решить несложную проблему.

В приложении "Дія" появится так называемая помощница Надия на основе искусственного интеллекта.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Главные преимущества нововведения – скорость и экономия времени команды поддержки "Дії". Сейчас помощницу Надию пока тестируют и дорабатывают.

"Недавно был очередной борд с командой "Дії", обсуждали статусы проектов. Одна из идей, над которой работаем, – помощник на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращение. Помощницу будут звать Надия. Хотим использовать для этого технологическое решение от одной из топовых международных компаний, это будет чат-бот нового поколения, который в чате будет общаться на человеческом языке и поможет решить несложную проблему. Его основными преимуществами будут скорость ответа и экономия времени и ресурсов команды поддержки "Дії", – написал Федоров.

По его словам, сейчас качество ответов AI-помощника является удовлетворительным на 80%. Однако, как пообещал министр, будет еще лучше.

"Плюс не совсем устраивает скорость ответов. Работаем и над этим. Это будет революционная технология не только для Украины, но и для правительств всего мира. Во время бета-тестирования сможете научить помощника более качественно отвечать на запросы. Я уверен, что искусственный интеллект – это больше о возможностях. Сейчас происходят большие изменения в каждой сфере, в каждую область жизни он интегрируется. Минцифры продолжает работать над законодательным полем для ИИ и интегрировать его в образование", – отметил он.

Напомним, тема искусственного интеллекта в 2023 году набрала максимальных оборотов: одни за его развитие и внедрение, другие – против, предсказывая глобальные катастрофы.

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