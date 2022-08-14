И это там даже не было ВСУ: оккупанты "закобзонили" своих же во время захвата перекрестка

Недавно, они отправили к прародителям десяток своих "собратьев".

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"Командование 1 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08801, Комсомольское) ради повышения морального духа ставит "сложные" задачи своим подчиненным. Так, 8 августа, им поставили задачу захватить перекресток, на котором даже не было позиций ВСУ. Но даже во время такой операции погибли 10 военнослужащих от огня своей же артиллерии", — сообщил Цымбалюк.

Напомним, что в Генштабе России издали сожженную солому за уничтоженные ракеты в HIMARS.

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