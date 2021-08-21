И.о. главы Комиссии по азартным играм погорел на взятке в $90 тысяч

И.о. главы Комиссии по азартным играм погорел на взятке в $90 тысяч

За $90 тысяч и.о. председателя Комиссии обещал предоставить разрешения и лицензии в сфере игорного бизнеса.

САП и НАБ Украины в пятницу, 20 августа, уличили в получении 90 тысяч долларов взятки и.о. председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро, а также на Facebook-странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что чиновника, который "требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса", задержали "на горячем".

Детективами установлено, что задержанный предложил предоставить ему неправомерную выгоду за "принятие им и другими членами Комиссии решений о предоставлении разрешений, подтверждающих соответствие помещений субъектов предпринимательской деятельности в Черниговской и Запорожской областях для организации и проведения азартных игр в игорном заведении".

Кроме того, он обещал обеспечить предоставление лицензий на право осуществления в этих помещениях игорной деятельности.

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Для разоблачения преступной схемы НАБУ по согласованию с САП разработало и осуществило комплекс негласных следственных (розыскных) действий с участием детективов "под прикрытием".

Предварительная правовая квалификация — ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой) и ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК Украины.

Между тем следствие пытается установить других участников организованной преступной группы.

Ранее в Киеве задержали советницу ректора одного из частных высших учебных заведений, которая за взятки "гарантировала" получение дипломов об окончании вуза без фактического обучения и сдачи экзаменов.

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