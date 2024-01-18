И. о. главы Конституционного суда Сергей Головатый может потерять должность: что произошло

Исполняющий обязанности главы Конституционного Суда Украины Сергей Головатый принял решение в условиях реального конфликта интересов, о котором не сообщил в установленном порядке. Если действия судьи будут расценены как существенный дисциплинарный проступок, он может быть уволен с должности.

Об этом сообщили в четверг, 18 января, в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

В сообщении уточнили, что Сергей Головатый не вынес на рассмотрение специального пленарного заседания КСУ жалобу, в которой заявитель обвинил его в внесении заведомо недостоверных сведений в решение суда, а назначил его к рассмотрению в повестке обычного заседания. Это было сделано для того, чтобы обращение не попало в комиссию по регламенту и этике КСУ, на основании вывода которой Головатого могли уволить с должности.

“Будучи наделенным полномочиями и.о. руководителя КСУ, Головатый обезопасил себя от возможной дальнейшей проверки собственных действий, по результатам которой мог быть уволен", — подчеркнули в НАПК.

По факту нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов НАПК составило протокол и отправило его и.о. председателя Конституционного суда для ознакомления.

"Если суд признает чиновника виновным, то ему грозит наказание в виде штрафа, а также возможного внесения в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Действия судьи могут быть расценены как совершение им существенной дисциплинарной проступки, в н связи с чем судья может быть уволена с должности”, — сообщили в НАПК.

Напомним, ранее глава НАПК Александр Новиков составил протокол в отношении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за разглашения информации об обличителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей.

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