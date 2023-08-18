И.о. мэра Запорожья подозревают в незаконном обогащении: как он отреагировал

В прошлом году детективы НАБУ во время обыска в помещении, арендованном исполняющим обязанности городского головы и его помощником, изъяли средства, превышающие его законные доходы.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) заявили, что выявили признаки коррупционного уголовного правонарушения по результатам мониторинга образа жизни Анатолия Куртева, секретаря Запорожского горсовета, исполняющего обязанности городского головы. Его подозревают в незаконном обогащении более чем на 9 млн грн.

Об этом в пятницу, 18 августа, сообщили в пресс-службе НАПК.

В сообщении говорится, что в августе прошлого года во время обыска квартиры, которую Куртев арендовал совместно со своим помощником, детективы НАБУ обнаружили и изъяли почти 600 тыс. грн, 230 тыс. дол. США и 650 евро.

"Обыск осуществлялся в рамках досудебного расследования по уголовному производству, к которому, вероятно, причастен секретарь горсовета", — уточнили в НАПК.

В НАПК со ссылкой на материалы НАБУ утверждают, что Анатолий Куртев пользовался жильем вместе со своим помощником, а изъятые средства не соответствуют доходам, полученным ими законным способом.

"Факт пользования им указанной квартирой был подтвержден свидетелями и информацией с камер видеонаблюдения", — добавили в НАПК.

В антикоррупционном органе обращают внимание на то, что в исправленной декларации за 2020 год Куртев указал, что денежных активов не имеет, а сведения из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков свидетельствуют, что его доходы за 2021 и 2022 годы не позволяли накопить изъятую сумму.

В то же время в сообщении упоминают утверждение помощника секретаря горсовета, также проживавшего в этой квартире, о том, что изъятые во время обыска средства принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли.

Таким образом антикоррупционеры пришли к выводу, что именно Куртев приобрел "необоснованные активы в 9 млн 31 тыс. грн, что превышает его законные доходы".

Заключение НАПК относительно признаков незаконного обогащения, ответственность за которое предусмотрено ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины, направлен в НАБУ для осуществления досудебного расследования.

Что говорит и.о.мэра Запорожья

Анатолий Куртев в своем Telegram-канале отреагировал на обнародованную НАПК информацию.

В частности, он предположил, что "отдельные лица, которые могут быть заинтересованы в введении в заблуждение контролирующих органов, могли распространить недостоверную или искаженную информацию". Исполняющий обязанности мэра Запорожья утверждает, что до сих пор не ознакомился с заключением НАПК, поэтому направил официальный запрос для ознакомления.

"В любом случае, я готов к сотрудничеству с детективами НАБУ для полного и быстрого выяснения ситуации", — заверил Анатолий Куртев.

Напомним, ранее НАПК выявило признаки незаконного обогащения у экс-начальника Днепропетровского областного ТЦК и СП Анатолия Пикала.

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