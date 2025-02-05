"И платить не надо, и свидетелей нет": Жорин прокомментировал взрыв в Каменце-Подольском

Россияне очень четко ощущают моменты слабости в Украине и чувствительные для украинского общества темы. Они всегда используют их в своих целях.

Такое мнение высказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в своем Telegram-канале.

"Сегодня население не в самом лучшем морально-психологическом состоянии, поэтому и серия терактов под ТЦК пошла именно сейчас", — написал военный.

Он уверен, что эти диверсии направлены на углубление социального кризиса, чтобы не дать Украине "сосредоточиться на действительно важных вопросах", а также максимально сорвать мобилизационные меры и помешать принятию необходимых политических решений.

"Кстати, РФ теперь даже не заморачивается с оплатой… [особам – ред.], которых вербует. Подрывают их сразу на месте. И платить не надо, и свидетелей нет", – заметил Максим Жорин.

Напомним, мэр города Каменец-Подольский Михаил Поситко рассказал, что известно о раненых в результате взрыва возле ТЦК.

Читайте также: