И раз, и два: бойцы ВСУ показали, как уничтожили российские танки (видео)

И раз, и два: бойцы ВСУ показали, как уничтожили российские танки (видео)

В Луганской области продолжаются жестокие боевые действия.

Украинские защитники изо всех сил пытаются противостоять врагу, превосходящему в количестве и техническом оснащении.

Тем не менее, военные 57-й бригады "отминусовали" два вражеских танка. Видео выложили в Сети.

"День 91. В Луганской области бойцы 57 отдельной мотопехотной бригады уничтожили два российских танка", — сообщают в бригаде.

На кадрах видно, как после попадания и взрыва боекоплекта горят бронированные боевые машины на одном участке дороги на Луганщине.

Напомним, что кафиры сосредоточились на захвате Лимана и пытаются закрепиться в районе Северодонецка.

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