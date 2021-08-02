И снова здравствуйте: в курортную Кирилловку вернулись медузы, морские блохи и комары (видео)

И снова здравствуйте: в курортную Кирилловку вернулись медузы, морские блохи и комары (видео)

Отдыхающие не успели порадоваться отсутствию медуз и морских блох, как они через несколько дней вернулись.

На прошлой неделе на Азовском море отдыхающие радовались, что у побережья исчезли медузы. Впрочем, радость была недолгой, и вот уже последние 2 дня желеобразные жители снова заняли свои позиции в воде вблизи пляжей и донимают отдыхающих.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Из-за того, что в регион вернулась жара, берег моря снова оккупировали медузы. К их раздражающей для туристов компании добавились морские блохи и комары.

По словам туристов, которые сейчас отдыхают в Кирилловке, в воду заходят только отчаянные, у которых после купания невероятно печет тело — в нескольких метрах от берега просто "кисель" из медуз. Кроме того, досаждают отдыхающим и морские блохи днем, а вечером их атакуют полчища комаров.

Напомним, что в Запорожской области в Примпосаде нашествия медуз. Животные оккупировали море близ берега и портят отдых туристам.

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