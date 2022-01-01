И так cойдет: в Киеве водитель мустанга влетел в столб и помчался на задымленном и помятом полуавто дальше (видео)

И так cойдет: в Киеве водитель мустанга влетел в столб и помчался на задымленном и помятом полуавто дальше (видео)

От удара машину смяло, и она задымилась.

В Киеве нетрезвый водитель на улице влетел в столб. Какое-то мгновение он ориентировался, в случившемся, а дальше просто отъехал, нажал на газ и поехал в задымленном и помятом авто дальше.

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Видео ДТП выложили в телеграмм-канале "Всевидящее око".

На кадрах видно, как авто выехало на тротуар, где протаранило столб. Далее водитель просто отъехал и поехал по дороге дальше, словно ничего не произошло. Во время движения авто дымилось.

"В Киеве аватар намотал на столб свой мустанг и решил, что это не такая и проблема", — подписали видео его авторы.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Ничего страшного.

Сварщик, пожалуй.

Гулять, да гулять.

Решил, что лучше сделать вид, будто ничего не случилось.

Или машина чужая и не жалко.

В Киеве мужчина протаранил столб и уехал в задымленном авто

Напомним, что в селе Карапчев Черновицкой области в новогоднюю ночь в ДТП погиб 30-летний мужчина.

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