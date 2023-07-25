Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"И так поймем": Укрзализныця попала в языковой скандал

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
2657
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"И так поймем": Укрзализныця попала в языковой скандал

Потяг Укрзалізниці / Фото: Укрзализныця

В Укрзализныце зафиксировали прямое нарушение языкового закона.

Одна из клиенток Укрзализныци заметила, что на билете информация для пассажира написана на русском и английском языках. На украинском языке о полезных контактах решили не сообщать.

Об этом написала Екатерина Чепура в своем фейсбуке.

"Все для русскоязычных и англоязычных пассажиров...Нам, украинцам, не нужен номер контакт-центра... и так "паймем", – отметила пассажирка.

Напомним, ранее языковой скандал разразился в Броварах Киевской области. Владелец торговой точки на рынке отказалась заменить ценники, написанные на русском языке. Более того, она пожелала военным "подорваться на минах".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2657
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация