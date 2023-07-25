"И так поймем": Укрзализныця попала в языковой скандал

В Укрзализныце зафиксировали прямое нарушение языкового закона.
Одна из клиенток Укрзализныци заметила, что на билете информация для пассажира написана на русском и английском языках. На украинском языке о полезных контактах решили не сообщать.
Об этом написала Екатерина Чепура в своем фейсбуке.
"Все для русскоязычных и англоязычных пассажиров...Нам, украинцам, не нужен номер контакт-центра... и так "паймем", – отметила пассажирка.
Напомним, ранее языковой скандал разразился в Броварах Киевской области. Владелец торговой точки на рынке отказалась заменить ценники, написанные на русском языке. Более того, она пожелала военным "подорваться на минах".
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