И такое бывает: нардепа Одарченко, занимающегося антикоррупционной политикой, поймали на взятке Bitcoin

Народный депутат Украины, член комитета по антикоррупционной политике предлагал председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найему взятку в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тыс. дол. США.

Об этом сообщает НАБУ.

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Отмечается, в обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры. После выделения средств из фонда на криптогаманец обличителя-топ-чиновника поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тыс. дол. США.

"Это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать", — отметили в НАБУ.

САП и НАБУ имя народного депутата не называют, однако, по данным Центра противодействия коррупции, — это "Слуга Народа" Андрей Одарченко.

Напомним, в Одессе разоблачили бизнесмена, пытавшегося дать взятку военному командованию.

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