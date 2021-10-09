И умерли в один день: в Ровенской области прощаются с супругами-врачами

Мужчина пережил свою жену всего на несколько часов.

В течение дня в пятницу, 8 октября, в городе Дубно Ровенской области умерли двое врачей — супруги Алина и Василий Чернюк.

Как сообщил на своей Facebook-странице заведующий Дубненского отделении паллиативной помощи областной больницы Николай Кружайло, сегодня утром отошла в вечность семейная врач с многолетним стажем Алина Чернюк.

Причину смерти не медик не сообщил, отметив лишь, что известная в городе врач болела. "Болезнь коварная, приходит потихоньку, без предупреждения и делает свое черное дело", — написал он.

Вечером того же дня стало известно о смерти ее мужа — Василия Чернюка, который работал врачом акушером-гинекологом в Дубенском роддоме. Он долгое время боролся с тяжелой болезнью.

"Известие о сегодняшней смерти жены, отняло у него последние силы и он скончался чтобы почить в Боге с ней навеки", — отметил Николай Кружайло.

Напомним, во Львовском перинатальном центре умерла 28-летняя роженица с СOVID-19. Женщина была на 28 неделе беременности.

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