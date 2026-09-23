Ни жилья, ни авто, всего 645 гривен зарплаты: что задекларировал бывший-"аферист" блогерши Скальницкой

Богдан и Анастасия Скальницкие / © instagram.com/skalnytska.n

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Бывший муж украинской блогерши Анастасии Скальницкой и сотрудник полиции охраны Богдан Скальницкий задекларировал за 2025 год всего 645 гривен зарплаты и никакого имущества.

Об этом сообщает издание OBOZ.UA, ссылаясь на анализ электронной декларации должностного лица.

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Пустая декларация: минимальные доходы и отсутствие жилья

Согласно документу, 26-летний уроженец Нежина, работающий в Управлении полиции охраны физической безопасности в Киеве с 2020 года, за весь 2025 год получил по основному месту работы всего 645 гривен.

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Еще 442 гривны Богдан Скальницкий указал как приз или выигрыш в азартных играх. Соответственно его суммарный задекларированный годовой доход составил 1087 гривен.

Декларация Богдана Скальницкого

Для сравнения: в 2024 году его официальная ежемесячная зарплата в полиции до налогообложения составила около 27,9 тысяч гривен.

Кроме того, в декларации Скальницкого нет никаких данных о недвижимости или транспортных средствах. Следует отметить, что законодательство требует от госслужащих декларировать не только имущество в собственности, но и объекты в пользовании (например, арендованные квартиры или авто). Отсутствие этих сведений может заинтересовать Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Состояние бывшей жены и новые бизнесы родителей

В противоположность доходам полицейского, его бывшая жена, основательница бренда Freesia Анастасия Скальницкая, за 2025 год задекларировала 9 327 375 гривен дохода от деятельности ФЛП. Это в среднем 777 тысяч гривен в месяц. Блогерша также указала значительные наличные сбережения: 4 миллиона гривен и 100 тысяч долларов США.

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Декларация Богдана Скальницкого

Журналисты обратили внимание и на бизнес-активность родственников полицейского. Родители Богдана Скальницкого зарегистрировали собственные ФЛП вскоре после начала его отношений с Анастасией. В марте 2023 года его отец Руслан открыл дело в сфере общей уборки домов. В ноябре того же года мать Татьяна зарегистрировала бизнес, основным видом деятельности которого являются рекламные агентства и посредничество в СМИ.

Развод Скальницких — что известно

Развод пары сопровождался финансовым скандалом, связанным с компанией Анастасии Скальницкой, где работал ее бывший муж.

По словам блогерши, после его работы в компании на балансе бизнеса осталось всего 800 гривен. Кроме того, она заявила об обнаружении кредитов, оформленных на ее сотрудников. После развода, как утверждает Анастасия, ее бизнес остался с долгами, превышающими миллион гривен.

«Мой бывший муж — профессиональный аферист. Начать отношения, чтобы в дальнейшем разводить меня на деньги, изменять мне всю жизнь с проститутками, оставить мой бизнес в долгах, брать кредиты на моих сотрудников… Через 10 дней после развода начали вылезать такие факты, что я не думала, что такое существует», — ошеломила предпринимательница.

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Сейчас Настя уверяет, что впоследствии избавится от этой фамилии и верит, что «жизнь расставит все на свои места». А остальных призвала быть более осмотрительными.

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