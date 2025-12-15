- Дата публикации
Как Андрей Матюха помогает детям учиться и физически развиваться во время войны
Война изменила детство тысяч украинских детей. Андрей Матюха вместе с командой возглавляемого им фонда создает программы, которые возвращают детям чувство опоры, развития и веры в себя в это непростое время.
Все инициативы объединены более широким проектом — «Клуб Супергероев». Каждый мальчик и девочка, которые присоединяются к программам фонда, действительно учатся становиться сильнее — телом, разумом и духом. Разве это не супергерои?
Инициатива «Сильнее вместе»: спорт, доступный каждому
Одна из ключевых программ «Клуба Супергероев» — инициатива «Сильнее вместе». Она направлена на поддержку физического развития и эмоциональной устойчивости детей военнослужащих и переселенцев.
В рамках программы Андрей Матюха совместно с клубом SpartaBox и Центром физического здоровья «Спорт для всех» обеспечивает работу бесплатных спортивных секций в Киеве.
Дети от 8 до 13 лет занимаются футболом, баскетболом, боксом, вольной борьбой и боевым самбо. Тренировки проходят три раза в неделю под руководством опытных наставников — среди них Сергей Бобырь и Ренат Ахмедханов, мастера спорта с многолетней практикой работы с молодежью.
Все занятия финансируются фондом, который возглавляет Андрей Матюха.
«Сила в знаниях»: важная инициатива Андрея Матюхи и его команды
Еще одно направление «Клуба Супергероев» — забота о детях. Именно поэтому фонд под руководством Андрея Матюхи создал программу «Сила в знаниях».
В её рамках фонд собрал и передал более 5500 наборов с учебными принадлежностями школьникам из уязвимых категорий. В каждый комплект вошли базовые вещи, без которых не обойтись на уроках и занятиях по творчеству: тетради, ручки, краски, альбомы, карандаши.
Помощь получили дети со всех регионов Украины, прежде всего из семей военных и переселенцев. Все наборы были предоставлены бесплатно, без каких-либо расходов для семей.
Андрей Матюха поддерживает курсы программирования для детей
Еще одним направлением «Клуба Супергероев» стала инициатива, которая даёт детям возможность попробовать себя в мире технологий.
В партнерстве с Code Club Ukraine фонд под руководством Андрея Матюхи запустил обучающие курсы по программированию — Python и Scratch. Обучение Python уже прошли более 600 школьников, среди них более половины — дети военных и переселенцев.
Занятия проходят в гибком формате — онлайн и офлайн. Курсы проводятся в Днепре, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Одессе, Полтаве, Львове, Кропивницком, Черкассах и даже в громадах Донецкой области. Scratch стартовал в 2024 году. Это более игровой формат, где дети создают собственные анимации, мультфильмы и игры.
Программы разделены по уровням сложности, а уроки длятся по 40 минут — оптимально, чтобы сохранить интерес и не переутомиться.
Как попасть в «Клуб Супергероев»?
Инициатива открыта для новых участников. Все программы бесплатны, но количество мест ограничено. Чтобы не пропустить набор в секции или учебные группы, организаторы советуют следить за обновлениями на официальной странице фонда в Facebook.
Преимущество получают те, кому такая поддержка действительно жизненно необходима — дети военных и переселенцев.
Не просто благотворительность
Фонд под руководством Андрея Матюхи поддерживает десятки социальных инициатив в сфере образования, спорта и гуманитарной помощи. Но «Клуб Супергероев» — особая история. Это о детях, которые растут под звуки сирен, но не теряют жажды к жизни.
В основе этой философии — практичность. Андрей Матюха и его команда сосредоточены на реальной поддержке, доступном обучении, развитии через спорт и технологии.