"Идеальное преступление": в Днепре две женщины украли тыкву с детского праздника

Женщин сняла камера наблюдения.

В Днепре две женщины с детского праздника украли тыкву. Женщины пытались незаметно украсть тыкву, однако их зафиксировала камера наблюдения.

Об этом в Facebook сообщила директор департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания Днепровского горсовета Дарья Белая.

На видео видно, как две женщины приходят на детский праздник и кладут тыкву себе в сумку. Посадовиця в Сети опубликовала видео, пошутив, что это "идеальное преступление".

"От создателей украденного камня с Прибрежного, газона со Слободского, тротуарных плиток, люков и заборов — похищение тыквы с детского одноименного праздника", — написала Дарья Белая.

В комментариях отмечают, что тыква стоит всего 10 гривен за килограмм и в том, чтобы воровать ее из детского праздника нет логики.

Напомним, в Кропивницкому устроили битву тыкв.

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