Идеальный фарш для котлет: ни в коем случае не кладите два ингредиента

Котлеты – популярное блюдо среди украинцев. И все же далеко не всегда она получается вкусной и сочной. В чем дело? Чаще всего – в добавлении лишних ингредиентов. Каким должен быть идеальный фарш для котлет – читайте в материале ТСН.ua.

Если вы хотите приготовить вкуснейшие, питательные и сочные домашние котлеты, которые точно понравятся всем, стоит просто не добавлять в фарш два ингредиента. Какие именно?

Молоко

Многие считают, что добавление в фарш для котлет этого продукта может значительно улучшить вкус будущего блюда. Но это совсем не так.

На самом деле, котлеты из фарша, в который добавили молоко, получаются менее аппетитными. А все потому, что в таком блюде сочетается два разных вида белков – мясной и молочный. Котлеты обычно теряют свой мясной вкус и становятся слишком жесткими.

Поэтому лучше отрешиться от использования молока, когда вы готовите фарш для котлет. А батон вместо него лучше замочить в обычной воде. А чтобы улучшить вкусовые качества котлет, лучше заменить молоко сливочным маслом.

Яйца

Еще один продукт, который лучше не добавлять в фарш для котлет.

Дополнительно скреплять фарш для котлет, в котором достаточно хлеба и мяса, уже не нужно. А именно для этого раньше и добавляли яйца. Более того, яичный компонент сделает котлеты "резиновыми" и не такими сочными.