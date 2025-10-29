- Дата публикации
Идеальный осенний день: какой будет погода 30 октября в Украине
Октябрь подходит к концу, и последний день этого месяца в Украине будет теплым.
Завтра, 30 октября, ожидается идеальный осенний синоптический день. Осадков не прогнозируется.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
Какая будет погода 30 октября
В течение дня температура воздуха будет +12+16 градусов, на юге и западе кое-где до +18 градусов.
Свежее только на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, днем +10+13 градусов, что тоже комфортно.
Дожди ночью на востоке, завтра вечером появятся в западных областях.
«Но днем везде красивая погода без осадков и тепло», — говорится в сообщении.
В Киеве 30 октября дождей не предполагается, в течение дня воздух прогреется до +14 градусов.
Раньше мы писали о том, какая будет погода в Украине 29 октября.
В среду, 29 октября, в Украине ожидалась переменная облачность с периодическими дождями.
Что касается температуры воздуха, то ночью она составит +2…+7°C, днем — +8…+13°C. В Закарпатье и в южных регионах — теплее, до +16°.