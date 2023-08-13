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Идем вперед: стало известно об отбитых у врага территориях на Таврическом направлении

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Идем вперед: стало известно об отбитых у врага территориях на Таврическом направлении

Украинские военные продолжают двигаться вперед / Фото: Getty Images

Силы обороны трудятся.

Артиллерийские подразделения наших воинов в течение суток выполнили 1303 огневых задач.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский в социальных сетях.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 242 человека (погибшие — 80, раненые — 160, пленные — 2).

Уничтожены 7 единиц военной техники противника.

В частности, 1 танк, 2 ББМ, 2 артиллерийские системы и минометы, 1 единица автомобильной и 1 единица специальной техники.

Также были уничтожены 3 склада боеприпасов.
"Идем вперед!", — говорится в сообщении.

Ранее военный аналитик BILD Юлиан Репке отметил, что прорывы из-за огромных минных полей и преимущества россиян в воздухе крайне усложняют задачи. Следовательно, украинское контрнаступление продвигается, но очень медленно. Кроме того, США не передают F-16, а Германия – дальнобойные ракеты Taurus.

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Просмотры
675
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