Идентификационный код для ребенка — как правильно его сделать

Идентификационный код (ИНН или РНОКПП — регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) необходим ребенку для большинства официальных процедур: от открытия банковского счета до подачи документов на стипендии. Этот код нужно заказать отдельно по обращению родителя.

Для того чтобы получить идентификационный код для ребенка, гражданам Украины необходимо обратиться в контролирующий орган ГНС по своему налоговому адресу или месту жительства. Люди, временно находящиеся за пределами населенного пункта проживания или не имеющие постоянного места жительства в Украине, могут обратиться в любой контролирующий орган.

Представить документы можно и в электронной форме. Для этого необходимо предоставить фискальному органу учетную карточку физического лица (карту налогоплательщика по форме № 1ДР) с помощью информационно-телекоммуникационной системы. Сделать это можно через электронный кабинет или через официальный сайт ГПС.

Какие документы необходимы:

Заявление с документом, удостоверяющим личность. Он должен содержать ФИО, дату и место рождения несовершеннолетнего лица, для которого будет выдан идентификационный код

Паспорта родителей или одного из родителей или усыновителя, опекуна, попечителя

Свидетельство о рождении ребенка

Учетные карточки по форме №1ДР представляются одним из родителей, если ребенку не исполнилось 14 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность одного из родителей.

Идентификационный код выдается в течение трех рабочих дней со дня обращения.

