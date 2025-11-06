ТСН в социальных сетях

Украина
39
2 мин

Идентификационный код для ребенка — как правильно его сделать

Время получения идентификационного кода не ограничено законодательно. Его можно получить сразу после рождения ребенка.

Анастасия Павленко
Оформить идентификационный код для ребенка может любой из его родителей

Оформить идентификационный код для ребенка может любой из ее родителей / © ТСН

Идентификационный код (ИНН или РНОКПП — регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) необходим ребенку для большинства официальных процедур: от открытия банковского счета до подачи документов на стипендии. Этот код нужно заказать отдельно по обращению родителя.

Для того чтобы получить идентификационный код для ребенка, гражданам Украины необходимо обратиться в контролирующий орган ГНС по своему налоговому адресу или месту жительства. Люди, временно находящиеся за пределами населенного пункта проживания или не имеющие постоянного места жительства в Украине, могут обратиться в любой контролирующий орган.

Представить документы можно и в электронной форме. Для этого необходимо предоставить фискальному органу учетную карточку физического лица (карту налогоплательщика по форме № 1ДР) с помощью информационно-телекоммуникационной системы. Сделать это можно через электронный кабинет или через официальный сайт ГПС.

Какие документы необходимы:

  • Заявление с документом, удостоверяющим личность. Он должен содержать ФИО, дату и место рождения несовершеннолетнего лица, для которого будет выдан идентификационный код

  • Паспорта родителей или одного из родителей или усыновителя, опекуна, попечителя

  • Свидетельство о рождении ребенка

  • Учетные карточки по форме №1ДР представляются одним из родителей, если ребенку не исполнилось 14 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность одного из родителей.

Идентификационный код выдается в течение трех рабочих дней со дня обращения.

