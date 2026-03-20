Идентификация пенсионеров: как пройти маломобильному лицу

Пенсионеры, которые по состоянию здоровья не могут посетить отделение Пенсионного фонда, имеют возможность пройти физическую идентификацию по месту жительства. Такая услуга доступна для маломобильных граждан, людей с инвалидностью и лиц, нуждающихся в постороннем уходе.

В ПФУ объяснили, что специалисты Фонда могут осуществлять выездные приемы по месту жительства/нахождения маломобильных граждан.

В частности, по месту жительства или пребывания человека (жилье, учреждения здравоохранения, социальной защиты) осуществляются выездные приемы лиц с инвалидностью, граждан пожилого возраста или нуждающихся в постороннем уходе.

Выездные приемы проходят по обращениям в орган Фонда таких лиц, их представителей или родственников, а также представителей органов власти, учреждений здравоохранения, социальной защиты и т.д.

«О дате и времени проведения выездного приема и перечне документов, необходимых для получения услуги, специалист органа Фонда сообщает лицу, которое подала соответствующее обращение, выбранным им способом, в частности по телефону», — добавили в ПФУ.

Пенсии в Украине — последние новости

Кабинет министров определил основные параметры индексации пенсий на 2026 год. Правительство уже согласовало основные показатели пересчета и завершает подготовку соответствующего нормативного акта.

С 1 марта выплаты украинцам будут повышены на 12,1%, что превышает индекс инфляции за предыдущий год на 4%, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

«Проведение пересчета будет с 1 марта. Сейчас мы завершаем подсчеты, именно разработка нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет произведен перерасчет», — отметил Улютин.

Механизм индексации был определен в 2004 году Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С 2005 года перерасчет осуществляли путем увеличения показателя средней заработной платы, но в 2014 году повышение пенсий было приостановлено. В 2017 году состоялась пенсионная реформа и норма закона об индексации пенсий была возобновлена.

Ранее сообщалось, что граждане Украины могут получать пенсионные выплаты, которые будут производиться без ограничения срока, то есть пожизненно.