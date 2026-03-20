- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 2 мин
Идентификация пенсионеров: как пройти маломобильному лицу
Украинцы продолжают получать пенсии и социальные выплаты. Некоторые пенсионеры должны пройти процедуру физической идентификации.
Пенсионеры, которые по состоянию здоровья не могут посетить отделение Пенсионного фонда, имеют возможность пройти физическую идентификацию по месту жительства. Такая услуга доступна для маломобильных граждан, людей с инвалидностью и лиц, нуждающихся в постороннем уходе.
В ПФУ объяснили, что специалисты Фонда могут осуществлять выездные приемы по месту жительства/нахождения маломобильных граждан.
В частности, по месту жительства или пребывания человека (жилье, учреждения здравоохранения, социальной защиты) осуществляются выездные приемы лиц с инвалидностью, граждан пожилого возраста или нуждающихся в постороннем уходе.
Выездные приемы проходят по обращениям в орган Фонда таких лиц, их представителей или родственников, а также представителей органов власти, учреждений здравоохранения, социальной защиты и т.д.
«О дате и времени проведения выездного приема и перечне документов, необходимых для получения услуги, специалист органа Фонда сообщает лицу, которое подала соответствующее обращение, выбранным им способом, в частности по телефону», — добавили в ПФУ.
Пенсии в Украине — последние новости
Кабинет министров определил основные параметры индексации пенсий на 2026 год. Правительство уже согласовало основные показатели пересчета и завершает подготовку соответствующего нормативного акта.
С 1 марта выплаты украинцам будут повышены на 12,1%, что превышает индекс инфляции за предыдущий год на 4%, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.
«Проведение пересчета будет с 1 марта. Сейчас мы завершаем подсчеты, именно разработка нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет произведен перерасчет», — отметил Улютин.
Механизм индексации был определен в 2004 году Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С 2005 года перерасчет осуществляли путем увеличения показателя средней заработной платы, но в 2014 году повышение пенсий было приостановлено. В 2017 году состоялась пенсионная реформа и норма закона об индексации пенсий была возобновлена.
Ранее сообщалось, что граждане Украины могут получать пенсионные выплаты, которые будут производиться без ограничения срока, то есть пожизненно.