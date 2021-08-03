"Идешь как по минному полю": блогер пожаловался на нашествие медуз в Бердянске (видео)

"Идешь как по минному полю": блогер пожаловался на нашествие медуз в Бердянске (видео)

Блогер показал нашествие медуз у побережья курортного города.

В курортном Бердянске медузы оккупировали прибрежную зону. Из-за них купаться в море решаются только отчаянные, а уборкой морских животных никто не занимается.

Об этом рассказывают на видео, опубликованном на канале TripsForJoy на YouTube.

"Сегодня 2 августа. 10:00 утра — людей практически нет, все шезлонги свободные. Как видите, медуз большое количество — сотни, они просто везде. Их здесь никто не убирает", — рассказывает блогер на видео.

Рассказчик показал опустевшие пляжи Бердянска, поскольку купаться в море с медузами желающих нет, поэтому, по его словам, туристы или купаются в бассейнах пансионата, или же отправляются в другое место, где нет медуз.

"Добраться несколько метров от берега похоже на игру в сапера. Это как хождение по минному полю. О том, чтобы плавать, речь вообще не идет. Здесь ходить сложно", — комментирует нашествие медуз в воде рассказчик.

Он добавил, что из солености моря медузы плывут к берегу и поэтому избавиться от них трудно, поэтому не советует отдыхающим сейчас ехать в Бердянск и Бердянскую косу.

Напомним, что в Бердянске Запорожской области вместо медуз к побережью залива прибило тона морских водорослей. Кучи нитчатки лежат на побережье, а работники пляжей сгребают их бульдозером.

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