"Идешь как по минному полю": блогер пожаловался на нашествие медуз в Бердянске (видео)

Блогер показал нашествие медуз у побережья курортного города.
В курортном Бердянске медузы оккупировали прибрежную зону. Из-за них купаться в море решаются только отчаянные, а уборкой морских животных никто не занимается.
Об этом рассказывают на видео, опубликованном на канале TripsForJoy на YouTube.
"Сегодня 2 августа. 10:00 утра — людей практически нет, все шезлонги свободные. Как видите, медуз большое количество — сотни, они просто везде. Их здесь никто не убирает", — рассказывает блогер на видео.
Рассказчик показал опустевшие пляжи Бердянска, поскольку купаться в море с медузами желающих нет, поэтому, по его словам, туристы или купаются в бассейнах пансионата, или же отправляются в другое место, где нет медуз.
"Добраться несколько метров от берега похоже на игру в сапера. Это как хождение по минному полю. О том, чтобы плавать, речь вообще не идет. Здесь ходить сложно", — комментирует нашествие медуз в воде рассказчик.
Он добавил, что из солености моря медузы плывут к берегу и поэтому избавиться от них трудно, поэтому не советует отдыхающим сейчас ехать в Бердянск и Бердянскую косу.
Напомним, что в Бердянске Запорожской области вместо медуз к побережью залива прибило тона морских водорослей. Кучи нитчатки лежат на побережье, а работники пляжей сгребают их бульдозером.