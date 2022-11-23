Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Идет группа в 10 человек, получает "люлей", отходят 4, часами лежат возле мертвых": боец 93-й бригады ВСУ о ситуации под Бахмутом

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
3169
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Идет группа в 10 человек, получает "люлей", отходят 4, часами лежат возле мертвых": боец 93-й бригады ВСУ о ситуации под Бахмутом

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Донецкой области в районе Бахмута продолжаются активные боевые действия.

Район города Бахмут сейчас является едва ли не самой горячей точкой на фронте. Оккупанты уже не одну неделю пытаются захватить город, а Силы обороны стойко держат оборону.

О ситуации вокруг Бахмута рассказал в Сети боец 93-й бригады под ником твой друг Стус.

"День почти непрерывных боев. Неизвестно, сколько русня нагнала сюда людей — становится все больше. Пленные зеки называют цифру в 2 тысячи человек на весь участок. Уже начинаешь в это верить. Сейчас все становится похожим на хроники из Второй мировой, пид*рами покрыта вся земля. Идет группа в 10 человек, получает п*зды, отходят 4. Новая группа, опять п*здюли, снова откат. В таком формате проходит день. Иногда, они переползают своих мертвых дружков и начинают рыть почти под ними, чтобы выжить. Бывает ложатся возле мертвых и лежат часами", — рассказал боец.

Он добавил, что россияне засыпали его аккаунт жалобами и поэтому он вынужден был удалить видео с передовой, где показал бои с оккупантами под Бахмутом.

Напомним, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3169
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация