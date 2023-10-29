Идет наступательная операция на Мелитопольском направлении: потери врага снова начали расти

В общем, враг нанес 4 авиационных удара, провел 47 боевых столкновений и совершил 1014 артобстрелов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1256 огневых задач.
Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в сообщении в Telegram-канале.
Общие потери врага составили 529 человек. 1 оккупант сдался в плен.
Уничтожены 36 единиц военной техники противника. В частности, 7 танков, 9 ББМ, 1 артиллерийская система, 11 БпЛА, 1 единица специальной техники, 1 зенитный ракетный комплекс "ТОР", а также склад боеприпасов врага.
Идет наступательная операция на Мелитопольском направлении.
"Слава Украине! Победим вместе!», — говорится в сообщении.
Напомним, по данным издания Bloomberg, ВСУ сформировали батальон из россиян, которые будут воевать против оккупантов.
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