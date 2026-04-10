Идет новая волна холода: где в Украине ударят заморозки до -5 и пойдет мокрый снег

В ближайшие дни Украина окажется в плену холодного атмосферного фронта, который принесет ночные морозы и «мартовскую» прохладу. Синоптики предостерегают об опасности для садов из-за минусовой температуры, однако обещают постепенное возвращение тепла уже со следующей недели.

Погода в Украине в ближайшие дни

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что ближайшие выходные по характеру погоды будут «мартовскими».

По словам метеоролога, в течение 11-12 апреля в Украине удержится холодная погода с дневной температурой воздуха от +6 до +11 градусов тепла. Также она предупреждает, что ночью есть вероятность заморозков. В воскресенье на востоке страны потеплеет — ожидается от +12 до +15 градусов тепла.

«Повсюду будет преобладать влажная воздушная масса, временами дожди, на севере и западе местами с мокрым снегом», — написала Диденко на своей странице в Facebook.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань предупреждает, что пик пасхальной стужи с заморозками еще впереди, однако на следующей неделе тепло будет возвращаться в Украину постепенно.

В свою очередь, синоптик Наталья Птуха отмечает, что циклон постепенно будет ослабевать, поэтому 11-12 апреля чаще будет появляться солнце, хотя температура вырастет лишь на несколько градусов, передает РБК-Украина.

Как прогнозирует Птуха, в воскресенье на Правобережье пройдут небольшие дожди, которые ночью и утром местами могут сопровождаться мокрым снегом. На юго-востоке вероятны туманы.

Порывы ветра утихнут до 3-8 м/с, однако в большинстве регионов сохраняется угроза ночных заморозков. Их интенсивность будет зависеть от облачности: в безоблачные периоды перед рассветом риск промерзания воздуха будет значительно возрастать.

По данным Украинского гидрометцентра, в Украине 11 апреля будет облачная погода с прояснениями. Ночью на севере, северо-востоке страны и Черкасской области, днем, кроме юго-запада, местами пройдут небольшие дожди (местами с мокрым снегом).

Ночью и утром в юго-восточной части, Черниговской и Сумской областях местами ожидается туман. Ветер будет дуть преимущественно западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла. Днем ожидается до +9 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны до +13 градусов выше нуля.

Прогноз погоды в Украине на сутки 11 апреля / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают о заморозках

В Украинском гидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях, которые продлятся в течение 11-13 апреля. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов ниже нуля, что соответствует желтому уровню опасности.

Значительно более сложная ситуация прогнозируется в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, где температура снизится до -3 непосредственно в воздухе. Похолодание 11 апреля охватит Николаевскую и Одесскую области, а 12 апреля — Харьковскую. В этих регионах объявлен оранжевый уровень опасности.

Синоптики отмечают, что такие погодные условия представляют серьезную угрозу для раннецветущих плодовых деревьев, которые могут существенно пострадать от мороза.

Синоптики предупреждают о заморозках 11-13 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 11 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от 0 до -3 градусов мороза. Днем воздух прогреется до +9 градусов тепла. В столице ночью столбики термометров будут показывать от 0 до -2 градусов тепла, температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +7 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о заморозках по территории Киевской области и в городе Киеве. Ночью 11 апреля ожидаются заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов ниже нуля. В регионе объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

Предупреждение о сильных заморозках на Киевщине ночью 11 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

В Одесской области 11 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики существенных осадков не прогнозируют. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов, днем от +8 до +13 градусов тепла.

В Одессе 11 апреля также будет пасмурная погода, без осадков. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов тепла, днем — от +9 до +11 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в регионе. В Одессе ночью и утром 11 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы до -2 градусов ниже нуля, в Одесской области — до -3 градусов ниже нуля. В регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение о заморозках в Одесской области ночью и утром 11 апреля / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

На Львовщине 11 апреля будет господствовать поле пониженного давления, что принесет облачную погоду с прояснениями и существенное ночное похолодание. Синоптики предупреждают о втором уровне опасности из-за сильных заморозков, которые 12 и 13 апреля охватят весь регион.

В ночные и утренние часы температура воздуха в области опустится до -5 градусов мороза, а непосредственно во Львове ожидается от -1 до -3 градусов ниже нуля.

Синоптики предупреждают о сильных заморозках на Львовщине 12-13 апреля / © Укргидрометцентр

Днем столбики термометров по области поднимутся до +11 градусов тепла, тогда как в самом городе будет несколько прохладнее — около +7…+9 градусов выше нуля. Если ночь в регионе пройдет без осадков, то днем местами возможен небольшой дождь с мокрым снегом, хотя во Львове существенных осадков не предвидится.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5-10 м/. Также водителям стоит быть внимательными: ночью и утром ожидается слабый туман с видимостью от 500 до 1000 метров. На фоне роста атмосферного давления влажность воздуха начнет постепенно снижаться.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 11 апреля будет пасмурная погода с кратковременными прояснениями.

В городе Днепр и местами по области возможны небольшие дожди. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области будет колебаться:

ночью от 0 до +5 градусов тепла;

днем от +5 до +10 градусов тепла.

В областном центре ожидается:

ночью от 0 до +2 градусов тепла;

днем от +8 до +10 градусов выше нуля.

В то же время синоптики предупреждают, что в течение 11-13 апреля ночью и утром в городе Днепр и по Днепропетровской области ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3 градусов мороза. Поэтому в регионе объявили первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение о заморозках на Днепропетровщине ночью и утром 11-13 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Харькове

В субботу, 11 апреля, на Харьковщине будет пасмурная погода с кратковременными прояснениями. Как по области, так и в самом городе Харьков ночью ожидается дождь с мокрым снегом, который в днем перейдет в обычный дождь. В течение суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Ночью по области столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов тепла, однако на поверхности почвы возможны заморозки в пределах от 0 до -3. Днем воздух прогреется до +10 градусов выше нуля.

В городе ночная температура составит от +1 до +3 градусов тепла (также ожидаются заморозки на поверхности почвы до -2 градусов ниже нуля), днем воздух прогреется до +7 градусов тепла.

Погода в Черкассах

На выходных Черкасская область останется под влиянием холодной части циклона. В области будет преобладать облачная с периодическими осадками погода. Ночью ожидаются заморозки до -3 градусов ниже нуля, днем воздух прогреется до +10 градусов тепла.

В то же время синоптики отмечают, что возвращения тепла можно ждать на следующей неделе.

