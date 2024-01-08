Идея бронирования от мобилизации за большие налоги: что говорят в Раде

По словам Даниила Гетманцева, жертвовать здоровьем, свободой, имуществом должны все одинаково, иначе дискредитируется сама идея борьбы и победы.

Идея бронирования работников от мобилизации при уплате ими не менее 6 тысяч гривен в месяц налогов носит дискриминационный характер. Поэтому вряд ли она получит поддержку.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Такие предложения дискредитируют сразу по нескольким признакам — профессия, территория, ВПЛ, имущественное положение. Это нарушает основной принцип, который должен быть соблюден в воюющей стране — справедливости жертвы", — сказал он.

По словам главы финкомитета Рады, жертвовать здоровьем, свободой, имуществом должны все равно, иначе дискредитируется сама идея борьбы и победы.

Гетманцев напомнил, что дискуссия по освобождению от мобилизации по имущественному цензу, так называемый налог на трусость, идет в обществе с разной степенью напряженности с 24 февраля 2022 года.

"Не думаю, что дискуссия, которая в очередной раз обострилась, имеет перспективу", – сказал депутат.

Гетманцев отметил, что во время войны не платить налоги, работать "в черную" – это совершенно безнравственно.

"С другой стороны, мы понимаем, что установление критериев в определенных четких цифрах официальных зарплат, тем более, существенно превышающих среднюю по стране – несправедливо. Поскольку получение этой зарплаты – не только и не так моя воля, сколько условия рынка труда, где, к сожалению, пока спрос на работу превышает предложение. Кроме того, мы понимаем, что уровень зарплат и спрос еще меньше на прифронтовых территориях", – объяснил депутат.

Напомним, сейчас обсуждается бронирование мужчин с высокой зарплатой: кого могут освободить от мобилизации.

Читайте также: