Идея строительства Керченского моста принадлежит Украине: последний посол в РФ шокировал заявлением

По словам дипломата, в конце концов украинским специалистам хватило ума отказаться от этого проекта.

Идея строительства Керченского моста принадлежит именно украинской стороне. Проект обсуждался во времена "позднего Ющенко – раннего Януковича".

Об этом рассказал украинский дипломат, последний посол Украины в России, Владимир Ельченко в интервью для LIGA.net.

"Мало кто об этом вспоминает. Пусть это сейчас смешно прозвучит, но идея строительства Керченского моста принадлежит украинской стороне. Как раз во время "позднего Ющенко – раннего Януковича" эта идея начала если не воплощаться в жизнь, то был создан проект неким российским институтом. Но хватило ума украинским специалистам, прежде всего в Министерстве транспорта", – говорит дипломат.

По его словам, Минтранс Украина категорически отказалось от реализации этого проекта.

"Я не говорю, что мы помогли россиянам построить этот мост. Но представьте, насколько была другая ситуация и насколько мы по-другому смотрели на сотрудничество с РФ. В какой-то степени это было влияние Януковича", — отметил Ельченко.

Ранее в ВСУ рассказали, когда Крымский мост начнет сыпаться.

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