"Иди отсюда на х*р": в Запорожье маршрутчик обматерил пенсионера и изо всех сил ударил дверью по голове (видео)

Маршрутчик разозлился на дедушку, который пытался зайти в салон с тачкой.

В Запорожье маршрутчик чуть не пришиб дверью пожилого мужчину, который пытался попасть в салон маршрутки с тачкой. Водитель вышел из себя, обругал пенсионера, а в довершение ударил его дверью.

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Видео конфликта в маршрутке выложили в телеграмм-канале "Запорожье ХЗП".

В Запорожье в маршрутном такси №85 произошел конфликт между пожилым пассажиром и водителем. На кадрах видно, как маршрутчик обложил пенсионера бранью, а затем намеренно ударил его дверью из-за того, что тот пытался попасть в салон с тачкой. Удар пришелся пенсионеру в голову.

"Конч*ный .. иди отсюда на х*р, задолбал", — высказался в адрес дедушки водитель.

Дедушка не удержался на ногах и упал.

Действия водителя возмутили пассажиров. Какая-то женщина стала впереди маршрутки, чтобы заблокировать водителю дальнейшее движение, другие бросились оказывать помощь дедушке, а кто-то вызвал на место полицию. Увиденное шокировало детей, находившихся на остановке. У них случилась настоящая истерика.

Известно, что пострадавшему дедушке 82 года.

На место прибыли правоохранители и разбирались в ситуации.

В Запорожье водитель маршрутки ударил пенсионера по голове дверью

Напомним, что в Ровенском районе 26-летний мужчина ударил 56-летнего жителя Ровно — водителя маршрутного такси, потому что тот не остановился там, где просила его мате г.. От удара мужчина упал на землю и получил тяжелую травму головы.

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