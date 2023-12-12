"Иди за дроном": супруги чудом выжили во время расстрела армией Путина, их спасли бойцы ГУР

В Харьковской области заочно осудили российского оккупанта, который намеренно расстрелял супругов. Украинский суд присудил ему 15 лет лишения свободы.

Об этом идет речь в приговоре Красноградского районного суда Харьковской области.

Что известно об оккупанте, совершившем военное преступление

На суде потерпевший рассказал, что они с женой жили в Бахмуте Донецкой области, однако из-за войны переехали в Киев. В июне 2022 года они ехали в город, чтобы эвакуировать оттуда родителей мужа, однако попали под обстрел.

"После первых взрывов они покинули автомобиль и побежали в укрытие. Рядом была остановка общественного транспорта, где они были несколько минут. Затем они решили вернуться к автомобилю, чтобы забрать хотя бы какие-то вещи, а именно документы, мобильные телефоны и тому подобное. Для этого они сели в автомобиль и начали собирать вещи, однако как только он открыл дверь авто и вышел из него, то произошел очередной взрыв и ему попало в голову, что было дальше, он не помнит, поскольку потерял сознание. Через некоторое время пошел дождь и когда он замерз, то пришел в себя, а когда оглянулся, то понял, что он в кювете возле трассы и вспомнил, что они попали под обстрел", - говорится в материалах дела.

Мужчина добавил, что тогда он увидел, что его автомобиль расстреляли, а он сам был ранен. Однако чтобы согреться, он залез в багажник авто и три дня там пролежал.

В конце концов мужчина выбрался из авто решил вернуться оттуда, откуда он приехал. Ориентировочно через 6 километров его встретили воины ВСУ, которым он обо всем рассказал. После этого мужчину госпитализировали.

Его жена добавила, что после обстрела автомобиля, она увидела, что ее муж без сознания. Она пыталась ему помочь, перевязав раны. Впоследствии над ней начал кружить квадрокоптер, на котором была записка: "Иди за мной". Однако она начала показывать, что ее муж ранен, в конце концов женщина решила идти, чтобы попросить о помощи. Когда она шла, то слышала, как ей в спину стреляли россияне. Она дошла до позиций защитников Украины. Тогда военные ей сообщили, что не могут эвакуировать ее мужа, поскольку начался бой. Через несколько дней она узнала, что ее муж выжил.

Боец ГУР рассказал, как удалось спасти супругов

Боец ГУР на суде сообщил, что находился на позициях возле поселка Барвенково на Харьковщине. 23 июня 2022 года они получили сообщение, что автомобиль Mazda миновал их позиции и движется в сторону оккупированных территорий, а потому военные подняли в воздух дрон, чтобы проследить за ним.

Они увидели, как россияне обстреляли гражданский автомобиль и двух человек, один из которых был ранен. Бойцы ГУР решили спасти женщину от обстрелов и вывести ее в безопасное место.

"Подлетев коптером к ней ближе, они пытались указать ей путь, для того чтобы отвести ее с линии огня, но она указывала им на то, что ее мужа надо спасти, все это происходило примерно 20 минут. После чего они решили повесить на квадрокоптер фрагмент бумаги на котором было написано "иди за мной" и направили его к ней, чтобы она увидела надпись. Но она снова начала указывать на мужчину для того, чтобы его спасти, также они подавали ей знак, что когда будет возможность, то спасут ее мужа. После чего минут через 10 она начала следовать за квадрокоптером в направлении позиций ВСУ", - говорится в показаниях бойца ГУР на суде.

Военный также добавил, что дрон снял, как трое оккупантов после обстрела автомобиля двинулись в сторону пострадавших, требуя, чтобы женщина вернулась. Когда она их не услышала - то начали стрелять в спину. Далее они подошли к раненому мужчине и сбросили его в ров. Через 2-3 суток на украинские позиции пришел пострадавший, который объяснил, что его ранили во время обстрела авто, тогда мужчину госпитализировали.

Свидетельство бойца ГУР / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Приговор суда

Суд признал командира оккупантов, совершивших военное преступление, виновным по ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.438 УК Украины. Его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

Также преступник должен заплатить потерпевшему 20 млн 183 тыс. грн и 10 млн грн потерпевшей женщине. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

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