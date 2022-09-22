"Идиотам не надо нас пугать": Медведев пригрозил гиперзвуковыми ракетами Западу

Дмитрий Медведев проснулся после обеда и состряпал очередной пост.

Он пригрозил Западу гиперзвуковыми ракетами и заявил, что Россия избрала свой путь и возврата нет.

Очередной нетрезвый опус Медведев опубликовал на своем телеграмм-канале.

"Референдумы состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию.

Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооруженными силами России.

Россия объявила, что для такой защиты могут использоваться не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых началах.

Поэтому разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не нужно пугать нас разговорами об ударе НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достичь целей в Европе и США гораздо быстрее», – написал он.

Медведев также добавил, что гражданам стран, входящих в НАТО, нужно понять, что Россия избрала свой путь, и дороги назад нет.

Напомним, что Медведев пригрозил использованием "всех методов самозащиты" после "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

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