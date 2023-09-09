Идиотизм окупантов в действии: в Мариуполе светофоры установили за столбами

Водителям просто не видно светофоров за столбами.

В Мариуполе оккупанты установили "секретные" светофоры.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

"Во временно оккупированном городе почти нет светофоров. Но даже те единичные, которые есть — установлены максимально бессмысленно. Водителям их просто не видно за столбами. Идиотизм окупантов в действии", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска превратили жизнь людей в Мариуполе в ад. Так, мариупольцы вынуждены проживать в аварийных квартирах без света, воды и газа. Они просто непригодны для жизни.

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