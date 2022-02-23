"Идите домой! Водки нет": в Харькове под генконсульство России принесли похоронный венок (фото)

Активисты отмечают, что это "прощальный подарок".

В Харькове к помещению генерального консульства России принесли похоронный венок с надписью: "Идите домой! Водки нет".

Об этом сообщает "Суспильне".

Венок к генеральному консульству России принес активист из общественной организации "Свитанок".

Суспільне

"Это просто прощальный подарок нашим "хорошим друзьям" из российского консульства, которое мы уже несколько раз требовали закрыть. Надеюсь, дипломатические отношения будут разорваны до нашей победы. Это инициатива одного из наших активистов и мы, конечно, его в этом поддержали", — сказал глава организации Вадим Поздняков.

Как отмечается, дипучреждение охраняет полиция. На территории генконсульства до сих пор висит флаг России.

Суспільне

Напомним, Россия начала вывозить своих дипломатов из посольства в Киеве. Они упаковывают чемоданы и садятся в машину.