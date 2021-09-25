"Идите на чердак": на Закарпатье врач резко ответила пациентке, которая попросила отселить ее от соседки с COVID-19 (видео)

"Идите на чердак": на Закарпатье врач резко ответила пациентке, которая попросила отселить ее от соседки с COVID-19 (видео)

Женщина узнала, что у ее соседки положительный ПЦР-тест.

Врач инфекционного отделения Мукачевской больницы (Закарпатье) предложила пациентке, которая попросилась в другую палату из-за якобы больной коронавирусом соседки, место на чердаке.

Об этом сообщает zakarpatia.info.

Тревогу женщина начала бить, когда узнала, что бабушка, с которой она лежит в одной палате, имеет положительный тест на COVID-19.

Женщина решила попросить перевести ее в другую палату, чтобы не заразиться, и с этим вопросом подошла к врачу. Впрочем, все ей предложила медик — это место на чердаке.

Видео разговора с врачом пациентка опубликовала в вайбер-группе "Наше Мукачево".

В Мукачевский больнице пока инцидент не комментируют.

Напомним, Сеть возмутили фото из харьковской больницы с больными коронавирусом, где кровати стоят прямо в коридоре.

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