"Идите на Путина": пленные российские военные обратились к согражданам (видео)

"Идите на Путина": пленные российские военные обратились к согражданам (видео)

Они также призвали родителей не отпускать своих детей в Украину.

СБУ опубликовала видео, на котором пленные российские военные призывают своих друзей и родных в РФ выходить на улицы и потребовать у президента Владимира Путина прекращения войны.

Об этом сообщили в СБУ во вторник, 1 марта.

На опубликованных кадрах пленные россияне сами себя называют "пушечным мясом" и клянутся, что не хотели воевать. Они также передают привет родителям и призывают: "Не отпускайте сюда детей! Соберитесь лучше и идите на Путина!".

По данным СБУ, средний возраст российских оккупантов в украинском плену – 19-22 года.

Украинская спецслужба призвала всех распространить видео среди знакомых и близких в России.

"Украина не хочет воевать, но каждый, кто придет к нам с войной, будет наказан. И попасть в плен – это еще лучший сценарий для российских оккупантов… Вместе победим!" – отметили в СБУ.