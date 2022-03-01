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"Идите на Путина": пленные российские военные обратились к согражданам (видео)

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"Идите на Путина": пленные российские военные обратились к согражданам (видео)

скриншот с видео

Они также призвали родителей не отпускать своих детей в Украину.

СБУ опубликовала видео, на котором пленные российские военные призывают своих друзей и родных в РФ выходить на улицы и потребовать у президента Владимира Путина прекращения войны.

Об этом сообщили в СБУ во вторник, 1 марта.

На опубликованных кадрах пленные россияне сами себя называют "пушечным мясом" и клянутся, что не хотели воевать. Они также передают привет родителям и призывают: "Не отпускайте сюда детей! Соберитесь лучше и идите на Путина!".

По данным СБУ, средний возраст российских оккупантов в украинском плену – 19-22 года.

Украинская спецслужба призвала всех распространить видео среди знакомых и близких в России.

"Украина не хочет воевать, но каждый, кто придет к нам с войной, будет наказан. И попасть в плен – это еще лучший сценарий для российских оккупантов… Вместе победим!" – отметили в СБУ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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