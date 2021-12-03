"Идите покайтесь": в УГКЦ назвали покупку COVID-сертификата грехом

Обман в результате имеет негативные последствия.

Покупку поддельных COVID-сертификатов в Украинской греко-католической церкви считают грехом, поскольку это обман.

Об этом рассказал священнослужитель УГКЦ Тарас Михальчук в интервью 24 каналу.

"Здесь есть объективное действие, материальное действие, обман. Мы имеем дело с обманом", – сказал он.

Священнослужитель подчеркнул, что, безусловно, нельзя обманывать, ведь в результате это дает негативные последствия. В этой связи он предостерег от соответствующего поступка.

Кроме того, священник отметил, что при приобретении поддельного COVID-сертификата надо понять, что подвергается опасности человек, который этим занимается.

"Я лично, как священник, очень прошу – не покупайте эти вещи! Не хотите вакцинироваться, вы имеете на это право, но покупать эти вещи – я очень прошу не делайте этого. Когда человек говорит, что я хочу покупать такую вещь (сертификат — ред.), то я ее предостерегаю. Но если вы это уже сделали, то я очень прошу – идите покайтесь", – сказал отец Тарас.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, правоохранители разоблачили 5 жителей Закарпатской области, которые занимались трудоустройством украинцев за границей и предлагали им приобрести у них поддельный международный сертификат о вакцинации, ПЦР-тесте и страховом полисе. Их услугами воспользовались уже не менее 4,5 тысяч человек.

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