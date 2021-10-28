"Идите в жопу": отец харьковского мажора угрожал журналистке

Михаил Харьковский резко отреагировал на вопрос журналистки, действительно ли его 16-летний сын раньше имел проблемы с законом.

Отец 16-летнего вероятного виновника смертельного ДТП в Харькове Михаил Харьковский угрожал журналистке Татьяне Доцяк в ответ на вопрос о его сыне.

Об этом сообщает ICTV.

Журналистка позвонила Михаилу Харьковскому и спросила, действительно ли его 16-летний сын, который был за рулем Infiniti без водительского удостоверения и вызвал страшное ДТП, имел в прошлом проблемы с законом.

"Слушайте, идите вы в жопу. Сейчас будут у вас проблемы с законом", — резко ответил мужчина.

Сама журналистка прокомментировала инцидент в Facebook.

"Нет тебе: "Сочувствуем погибшим, переживаем за пострадавших, дадим Коленьке по ж*пе". Проблемы пообещал мне вместо этого. А Коленька не помнит, был ли за рулем, потому что сильно ударился головой. А ему даже лекарство передать не дают. Это уже адвокат сказала", — написала Доцяк.

Напомним, что столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры, находившийся за рулем "японца", попали в больницу.

27 октября, 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Сегодня, 28 октября, суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога.

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