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- Украина
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"Идите вслед за кораблем": Сибига резко ответил России после падения обломков дрона возле МИД
Обломки российского дрона, которые упали возле Министерства иностранных дел Украины в Киеве, будут переданы в музей.
Обломки российского беспилотника упали на территорию Министерства иностранных дел Украины в Киеве во время очередной атаки РФ на столицу. Украинские дипломаты планируют передать их в музейную коллекцию.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в посте в социальных сетях, опубликованном на страницах МИД Украины.
По словам главы дипломатического ведомства, обломки российского дрона стали следствием атаки на Киев.
«В результате атаки российских дронов на Киев обломки упали на территорию МИД Украины. Мы передадим их в наш музей», — написал Сибига.
Министр также обратился к российским военным и лицам, причастным к нападениям на Украину, использовав резкую формулировку, которая отсылает к известному ответу украинских защитников на требование российского корабля сдаться.
«А российским террористам наша дипломатическая служба адресует простое и недипломатичное послание: идите вслед за российским военным кораблём, подонки», — заявил глава МИД.
Он подчеркнул, что российский террор не заставит украинских дипломатов отказаться от своей работы и позиции.
«Вам никогда не удастся запугать украинскую дипломатию», — подытожил Сибига.
Напомним, что в четверг, 19 ноября, российские войска во второй раз за день атаковали Киев ударными беспилотниками. Последствия новой атаки зафиксированы в Подольском, Оболонском и Шевченковском районах столицы. По меньшей мере один человек погиб.