Сбитый дрон возле МИД / © МЗС

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Обломки российского беспилотника упали на территорию Министерства иностранных дел Украины в Киеве во время очередной атаки РФ на столицу. Украинские дипломаты планируют передать их в музейную коллекцию.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в посте в социальных сетях, опубликованном на страницах МИД Украины.

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По словам главы дипломатического ведомства, обломки российского дрона стали следствием атаки на Киев.

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«В результате атаки российских дронов на Киев обломки упали на территорию МИД Украины. Мы передадим их в наш музей», — написал Сибига.

© МЗС

Министр также обратился к российским военным и лицам, причастным к нападениям на Украину, использовав резкую формулировку, которая отсылает к известному ответу украинских защитников на требование российского корабля сдаться.

«А российским террористам наша дипломатическая служба адресует простое и недипломатичное послание: идите вслед за российским военным кораблём, подонки», — заявил глава МИД.

© МЗС

Он подчеркнул, что российский террор не заставит украинских дипломатов отказаться от своей работы и позиции.

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«Вам никогда не удастся запугать украинскую дипломатию», — подытожил Сибига.

Напомним, что в четверг, 19 ноября, российские войска во второй раз за день атаковали Киев ударными беспилотниками. Последствия новой атаки зафиксированы в Подольском, Оболонском и Шевченковском районах столицы. По меньшей мере один человек погиб.

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